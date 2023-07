Inter, accordo Gosens-Wolfsburg: ecco cosa manca. Se parte Correa può arrivare…

Il tedesco piace al Bournemouth, ma soprattutto in patria a Union Berlin e Wolfsburg. I primi hanno sondato il terreno a giugno, senza trovare la quadra, mentre i “lupi” hanno già trovato un’intesa verbale per un quinquennale con Gosens che vorrebbe tornare in Germania anche per trovare maggiore continuità in chiave nazionale. Manca però l’offerta all’Inter che valuta Gosens intorno ai 18 milioni (il peso a bilancio) e che finora non ha ricevuto alcuna proposta.