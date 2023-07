Il Chelsea dice sì, Lukaku non risponde: “Inter stupita e furiosa per la piroetta di Romelu”

La trattativa Lukaku ha preso una piega che nessuno si sarebbe mai aspettato. Da giorni l'Inter tratta con il Chelsea per trovare un accordo, ieri finalmente l'offerta che ha convinto il Chelsea a dire sì. Un affare praticamente definito. E invece ora manca il sì del giocatore che non risponde all telefonate dell'Inter e così anche il suo rappresentante.

"Romelu Lukaku sarebbe davvero a un passo dall’Inter, pronto a rivestire la maglia per cui ha sempre giurato e spergiurato eterno amore. E, invece, no. I nerazzurri ieri hanno fatto il passo decisivo nei confronti del Chelsea. Offerta a 35 milioni, più 5 di bonus e sì dei Blues, pronti a liberarsi del centravanti ormai considerato un peso. Per finire di dipingere il quadretto di famiglia mancherebbe soltanto l’ok della terza parte, il giocatore autoproclamatosi re di Milano in maglia nerazzurra e rappresentato in questa delicatissima trattativa dal suo avvocato di fiducia, il connazionale Sebastien Ledure. Ebbene, questa terza (complessa) componente al momento... non si trova. Prende tatticamente tempo, resta arroccata in un Aventino tutto belga. Una posizione inaspettata, quasi imprevedibile in base agli umori e all’ottimismo che respirava l’Inter negli ultimi giorni", spiega La Gazzetta dello Sport.