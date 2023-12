Il centrocampista francese non sta trovando spazio in nerazzurro, e appare destinato a lasciare Milano a gennaio

Tornato in estate all'Inter dopo il prestito al Troyes, Lucien Agoume è stabilmente ai margini del progetto di Inzaghi: il centrocampista francese non è stato inserito nella lista europea nerazzurra e non sta trovando spazio. Una situazione che potrebbe cambiare a gennaio: il classe 2002, infatti, sarebbe finito nel mirino del Siviglia. Il club andaluso starebbe sondando il terreno, operazione che si concretizzerebbe con la formula del prestito fino al termine della stagione.