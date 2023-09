Agoume ritrova il sorriso in Francia. Inter, il tempo sta scadendo: che fare ora?

Lucien Agoume ha ritrovato il sorriso: il centrocampista classe 2002, dopo un'estate da comparsa con l'Inter, in questi giorni ha potuto fare il suo esordio con la Francia U21, lanciato dal neo ct Thierry Henry. Non uno qualunque, insomma. E non una squadra qualunque, dal momento che in gruppo ci sono elementi come Kalimuendo e Wahi, Cherki e Malo Gusto, Barcola e Lukeba. Agoume è sceso in campo sia contro la Danimarca (amichevole) che contro la Slovenia (gara di qualificazione ai prossimi Europei di categoria), subentrando in entrambe le occasioni al gioiello del Paris Saint-Germain, il 2006 Warren Zaire-Emery.