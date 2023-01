Inter, in arrivo il bivio della stagione: Inzaghi e i suoi non possono tradire il loro popolo

La sconfitta contro l'Empoli risuona preoccupante all'interno dell'ambiente Inter . La squadra, sottolinea il Corriere della Sera, è al di sotto delle sue possibilità. E in arrivo ci sono partite molto importanti per la stagione nerazzurra:

"Anche i giocatori, al di là del caso Skriniar, mantengono meno di quello che promettono e si accontentano. Le sconfitte «sono tante» ha ammesso Inzaghi. E annacquano le buone prestazioni di cui l’Inter ha dimostrato di essere capace. Staccare la spina in questo modo dopo la vittoria in Arabia, non è da grande squadra. Anche se le reazioni ai momenti duri finora lo sono state: all’orizzonte c’è la sfida di Cremona sabato, poi il quarto di Coppa Italia contro l’Atalanta e il derby del 5 febbraio. Più in là l’ottavo di Champions con il Porto, altro bivio stagionale. Almeno nelle sfide secche l’Inter non può tradire il suo popolo. Ma prima di tutto se stessa".