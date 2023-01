Serve un correttivo: basta alti e bassi. Inzaghi ha un compito: stop alle due Inter

"A regalare ottimismo per la Champions ci sono le strane abitudini della squadra di Inzaghi, che ha dimostrato di spingere davvero solo quando di fronte ci sono rivali nobili, in match da dentro o fuori. Il problema, enorme e accentuato nel 2033, è che la stessa squadra poi si affloscia davanti ad avversari più umili. Contro Monza, Parma, Verona, e poi lunedì con l’Empoli, l’Inter ha ripetuto lo stesso approccio morbido, l’esatto opposto di quanto mostrato a Napoli e Milan in Supercoppa. In un torneo a tappe come il campionato, questa tendenza è però un grave limite mentale. In fondo, è il primo correttivo che Inzaghi dovrà approntare: non possono più esistere due Inter, ne serve una sola, con la faccia cattiva e dinamitarda", sottolinea La Gazzetta dello Sport.