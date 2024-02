Inter-Atalanta, Thuram e Calhanoglu indisponibili ma vicini ai compagni

In panchina ci sono anche il francese e il turco che non sono a disposizione del tecnico per infortunio

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 febbraio 2024 (modifica il 28 febbraio 2024 | 21:28)

L'Inter sta giocando a San Siro contro l'Atalanta il recupero della 21esima giornata di campionato. Si tratta della giornata che era stata rinviata per permettere ai nerazzurri di giocare (e vincere.ndr) la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Non sono a disposizione di mister Inzaghi due titolarissimi della sua rosa: Thuram e Calhanoglu, entrambi fuori per infortunio.