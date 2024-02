Missione compiuta per l'Inter, che batte agilmente la Salernitana e può ora pensare all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Tutto troppo semplice per i nerazzurri, come scrive Il Giornale: "Non facile, facilissimo. Inter-Salernitana 4-0, come all'andata ma molto più semplice".