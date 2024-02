Il sondaggio tra le varie generazioni di tifosi è partito ormai da settimane. Tutti si chiedono, scavando nella propria memoria storica, se questa sia l' Inter più bella di sempre. Il giudizio sulla forza resterà sospeso almeno fino a quando la bacheca non accoglierà nuovi trofei, ma a livello estetico è già tempo di sentenze. Qualcosa del genere, anche i sostenitori più scafati, assicurano di non averlo mai visto. In un campionato in cui il vento mediatico soffia spesso verso altre panchine, tale aspetto - almeno tra i tifosi dell'Inter - non va dato per scontato.

In questa macchina perfetta non c'è nulla di casuale. Non fatevi convincere, sarebbe ingiusto nei confronti di chi ha sudato per rendere la sua creatura così dannatamente performante. Certo, ci sarà bisogno di gestire le risorse psicofisiche nei prossimi turni, ma prestazioni come quella con la Salernitana danno la sensazione di essere a impatto zero. Non sfiancano dal punto di vista fisico, arricchiscono da quello mentale. Danno ulteriore smalto a ingranaggi che funzionano alla perfezione. E mettono pressione ulteriore a chi affannosamente cerca di tenere acceso il lumicino della speranza.