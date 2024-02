"L’altro arrivo da sottolineare è quello di Gabriel Paulista, esperto difensore trentatreenne che ha risolto il contratto con il Valencia dopo sette anni di permanenza. Aggiunge opzioni e solidità alla retroguardia di Simeone. Come portiere di riserva invece è stato preso Horatiu Moldovan, nazionale romeno, ex Rapid Bucarest. Detto delle partenze di Çağlar Soyuncu (Fenerbahce), Javi Galan (Real Sociedad) e del portiere Ivo Grbic (Sheffield United) il miglior “acquisto” in questo periodo sembra Memphis Depay: l’attaccante olandese, anche a causa dei frequenti malanni fisici, non è una prima scelta, ma in gennaio è stato eccezionale: cinque reti in cinque partite", aggiunge poi il quotidiano che sottolinea come ora il Cholo può contare su un uomo in più: Memphis Depay che ha segnato 3 degli ultimi 5 gol dell'Atletico.