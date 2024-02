«Due domeniche fa ho chiesto a Lautaro se avesse intenzione di riposare anche perché c'è da fare un percorso lungo. Cala il rendimento dell'Inter visto che sia Thuram che l'argentino sono determinanti. Inzaghi è comodo a cambiare i giocatori in fascia e a centrocampo e davanti i cambi arrivano sempre al settantesimo perché lì la qualità dei titolari è talmente alta che fa più fatica a cambiare». Beppe Bergomi si è soffermato sulla rosa interista.

«Il turno di adesso sicuramente è più complicato di tutti e tre i turni che l'Inter ha affrontato lo scorso anno in CL: Porto, Benfica e Milan con tutto il rispetto, non era in buon momento. L'Atletico Madrid è veramente forte, è una squadra che sottovalutiamo, ma è forte», ha concluso sulla prossima rivale di Coppa dei nerazzurri riferendosi alle gare che nella scorsa stagione hanno portato la squadra di Inzaghi alla finale di CL contro il City.