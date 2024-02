Bergomi: “Lotta scudetto non è chiusa. Inter avanti, ma il Milan ci crede”

Sul rientro del Milan nella corsa scudetto, Beppe Bergomi si è espresso parlando su Skysport dopo la vittoria in EL dei rossoneri contro il Rennes. «Capisco che l'Inter sia in vantaggio e debba recuperare la gara con l'Atalanta, che se la sia cavata alla grande negli scontri diretti, in questo mese aveva un mese durissimo, ma adesso iniziano le Coppe e quelle ti tolgono tanto».

«E poi, leggendo anche nelle righe rispetto a quello che dice Pioli, penso che quando il Milan li recupererà tutti ha una profondità di rosa incredibile, soprattutto in mezzo e in difesa. Loro ci credono e per questo credo che la lotta scudetto non sia ancora chiusa, con le vittorie a tre punti si può recuperare in fretta», ha sottolineato l'ex capitano nerazzurro.