Inter, tutti i motivi per cui Aubameyang può diventare un’occasione da cogliere

L'attaccante gabonese è in rotta con il Chelsea, e non è da escludere che possa rescindere il suo contratto in estate

Fabio Alampi

Pierre-Emerick Aubameyang è l'ultimo profilo accostato all'Inter in vista della prossima stagione: l'attaccante gabonese è finito ai margini del Chelsea, e la possibilità di una rescissione del contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza (fissata al 30 giugno 2024) è tutt'altro che remota. Uno scenario che lo renderebbe appetibile per diversi club alla ricerca di un calciatore di valore, esperienza e - soprattutto - a parametro zero: caratteristiche che non lascerebbero insensibile uno come Beppe Marotta, da sempre molto attento al mercato degli svincolati.

Calciomercato.com spiega perchè Aubameyang potrebbe fare al caso dell'Inter: "Con il futuro di Lukaku ancora tutto da scrivere, il gabonese sarebbe il tassello perfetto per sostituire il belga nell'organico di Simone Inzaghi. Un sostituto di grandissima esperienza internazionale che ha già calcato palcoscenici importanti ed a parametro zero. L'occasione ideale per Marotta. Se in più vogliamo anche chiarire che il gabonese conosce Milano molto bene, dato il suo passato nel vivaio del Milan, ecco che i pezzi del puzzle si incastrano a meraviglia. Una chiacchierata, niente di più, ma il centravanti del Chelsea è una possibilità inattesa da cogliere a determinate condizioni. Sostenibilità ed occasione".