Pazza idea Aubameyang: rescissione dal Chelsea? Assalto Inter, ma tutto dipende da…Lukaku

"L’Inter vigila a distanza sulle scintille che coinvolgono il Chelsea e Pierre-Emerick Aubameyang. Tra il club e il 33enne gabonese scuola Milan volano gli stracci e pare possibile una risoluzione del contratto. Spalancherebbe scenari interessanti per il futuro del giocatore e dei nerazzurri. L’attaccante è assai lunatico, ma se fosse quello che ha segnato in entrambe le gare al Milan in Champions servirebbe nel reparto che si vuole costruire ad Appiano. Occuperebbe nel caso la posizione ingombrante che lascerebbe libera Romelu Lukaku.

"L’idea Auba nasce con queste premesse: è considerata come una possibilità (inattesa) da cogliere a certe condizioni e con un determinato incastro. Più o meno come per il 31enne Roberto Firmino che non rinnoverà col Liverpool. Per il 33enne Pierre-Emerick l’Italia è pur sempre casa: qui è cresciuto e, attorno a Milano, ha ancora un altro pezzo molto largo di famiglia. Insomma, i nerazzurri osservano interessati sapendo di essere una destinazione graditissima: nutrono inevitabili dubbi caratteriali, ma sanno pure che il Decreto Crescita verrebbe loro in aiuto. Se allenato bene, poi, il gabonese sarebbe una certezza in zona gol", aggiunge Gazzetta.