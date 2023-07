Inter, in settimana approccio con l’Arsenal per Balogun. La verità su David e Scamacca

Per quel che riguarda l'attacco, in cima alla lista dei desideri nerazzurra ci sono Scamacca e Balogun: "Detto che per Inzaghi l’elemento preferito rimane Morata e che ai dirigenti intriga molto il profilo di Jonathan David del Lille (costa però 60 milioni ed è nel mirino di altri top club come la Juventus), il mirino nerazzurro si sposta con forza su Londra, ma non più sul Chelsea e Lukaku. Balogun resta il primo nome, ha 22 anni, è reduce da un’ottima annata in prestito al Reims ed è in vendita, anche se il prezzo è alto, più di 40 milioni. L’Inter nei prossimi giorni proverà un primo approccio con i Gunners, prospettando un’offerta simile a quella che il Chelsea aveva accettato per Lukaku, ovvero un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni più bonus per superare idealmente i 40. Basterà? Difficile dirlo. Nelle ultime ore, però, ha scalato le gerarchie Scamacca, elemento che evidentemente darebbe maggiori garanzie a Inzaghi sulla conoscenza del nostro campionato (ma anche come caratteristiche tecniche, essendo il classico ariete d’area di rigore che l’Inter non ha)", conferma Tuttosport.