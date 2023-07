United, Fernandes ignora Onana contro il Real? Polemica social, lui replica

Onanaè negli States in tournée con il Manchester United. E lì, l'ex portiere dell'Inter, ha giocato la partita, persa due a zero, contro il Real Madrid il 27 luglio. Ma questa amichevole ha fatto parlare più che altro per una polemica che oltre al portiere avrebbe coinvolto Bruno Fernandes. Il calciatore dello United avrebbe ignorato l'estremo difensore che gli stava indicando come posizionarsi sul calcio d'angolo. I tifosi - spiega il Mirror - hanno notato che il capitano dei Red Devils non avrebbe neanche guardato il compagno mentre gli dava delle indicazioni.