Lautaro non vuol più sentir parlare di Lukaku: ferma così l’esultanza da LuLa di Thuram

Nessuno avrebbe immaginato un epilogo simile per la loro amicizia. Appena poche settimane fa Lautaro Martinez e Romelu Lukaku segnavano gli ultimi gol in tandem con la maglia dell'Inter, trascinando i nerazzurri nella seconda parte della scorsa stagione. Forti di un'alchimia ritrovata dopo l'addio e il ritorno a Milano del belga, perdonato dal suo fido compagno di reparto. Due anime gemelle che si erano ritrovate, lieto fine migliore anche per il popolo nerazzurro.

Poi l'estate ha scombussolato nuovamente la situazione. Proprio quando Marotta e Ausilio avevano trovato la chiave per riportarlo definitivamente a Milano, il belga si è tirato indietro, spegnendo il telefono e ponendo un muro tra sé e gli ormai ex dirigenti e compagni di squadra. Una ferita che molto difficilmente si rimarginerà, perché generata da una delusione immensa sul piano umano. Chi ha sofferto più di tutti è probabilmente proprio il suo ex partner in crime Lautaro, che mosso da grande orgoglio però si sta caricando sulle spalle l'attacco e proverà in tutti i modi, con i suoi nuovi compagni di reparto, a non far sentire l'assenza dell'attaccante finito alla Roma.