Rigore segnato e non solo, Hakan sugli scudi a Bergamo. Inter: “Calha ovunque”

Una prestazione davvero importante per Calhanoglu che non ha solo segnato, freddissimo, il rigore propiziato da Darmian nel momento clou di Atalanta-Inter, ma ha sfoderato giocate che hanno fatto stropicciare gli occhi agli interisti. Anche il penalty alla fine è nato da un suo passaggio, un'imbeccata nello spazio per il terzino che era entrato per sostituire Pavard e che è riuscito ad anticipare il portiere avversario che lo ha travolto.

E la grande serata del calciatore turco è stata anche celebrata dall'Inter stessa sul suo profilo Twitter con una foto che richiama a quanto ha fatto vedere sul campo. Il club nerazzurro ha pubblicato l'heat map della partita del centrocampista. Si tratta del grafico che solitamente rappresenta, visivamente, con dei colori diversi, l'andamento di un'attività. In questo quella in campo del giocatore, come si è mosso, in che zone ha lavorato di più. E ad un certo punto l'heat map di Calhanoglu a Bergamo è diventata... uno scarabocchio. Si, perché in pratica è stato l'uomo OVUNQUE della partita, come ha sottolineato in un tweet l'Inter.