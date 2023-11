Darmian: “Vinto contro un’Atalanta forte, tre punti fondamentali. Nell’occasione da rigore…”

In zona mista il giocatore nerazzurro ha parlato della vittoria di Bergamo e dell'occasione che ha portato al rigore poi segnato da Calhanoglu

Matteo Darmian,in zona mista a Bergamo, ha parlato con i giornalisti dopo la vittoria sull'Atalanta iniziata da un rigore che si è procurato proprio lui. «Abbiamo vinto contro un avversario forte, siamo stati bravi a portare a casa tre punti fondamentali per noi. Nella mia carriera ho sempre cercato di lavorare e mettermi a disposizione della squadra, cercare di dare il mio contributo. Avere fiducia di società e compagni mi dà la forza di migliorarmi giorno per giorno», ha spiegato il calciatore.