«È stata una gara attenta da parte di entrambi le formazioni. L'Inter ha vinto meritatamente. Ha avuto delle occasioni più chiare e ha soprattutto dimostrato di avere un centrocampo che ha fatto la differenza. Come diceva il mio amico Missoni, è sempre colpa del centrocampo».

Così Fabio Capello ha commentato così ai microfoni di SportMediaset che ha intervistato l'ex allenatore intervenuto alla presentazione della prima edizione del Trofeo Galbiati. L'ex tecnico aveva parlato a La Gazzetta dello Sport nelle scorse ore e aveva parlato di una vittoria da scudetto per i nerazzurri: «Lo scudetto non è mai stato in discussione e stavolta si è vista la superiorità dell’Inter nella qualità e nella personalità. Questa vittoria vale un pezzo di titolo».