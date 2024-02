«L’Inter in mezzo è stata dominante. La qualità maggiore di Calhanoglu e degli altri mediani ha fatto la differenza. Il reparto dei nerazzurri è completo e fortissimo: recuperano palloni, fanno valere la loro qualità e sono pericolosi in zona gol. I bianconeri hanno sofferto anche Dimarco sulla sinistra. La squadra di Inzaghi ha cambiato marcia pure con i cambi confermando di avere una rosa più ampia e superiore a livello tecnico».

«Vale molto più di 3 punti. L’Inter ha 4 lunghezze di vantaggio sulla Juventus e una partita in meno, ancora da recuperare per gli impegni di Supercoppa: adesso i nerazzurri potranno giocare più sereni».

«Uno come Vlahovic deve fare gol nel primo tempo, si è disperato anche lui per il controllo sbagliato e l’occasione sciupata».

La squadra di Allegri non perdeva dal 23 settembre in casa del Sassuolo: dopo il pareggio con l’Empoli di sabato scorso e la sconfitta di San Siro con l’Inter, ci può essere un contraccolpo per Vlahovic e compagni?

«Non credo. Adesso sono convinto che la Juventus giocherà più serena. E per qualificarsi in Champions League non avrà problemi».