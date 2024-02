La stagione dell'Inter prosegue a gonfie vele: primo posto in campionato, ottavi di Champions League conquistati, una Supercoppa Italiana già in bacheca e un gioco che entusiasma. Unica pecca: l'eliminazione dalla Coppa Italia. Insomma, un bilancio che non può certo lasciare insoddisfatti i tifosi nerazzurri. La squadra di Inzaghi vince e convince, è solida dietro e divertente in avanti. E segna, eccome se segna: sono già 64 i gol realizzati considerando tutte le competizioni.