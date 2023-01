Inter, riparte la caccia al Napoli: Inzaghi si affida alla certezza San Siro

L'Inter, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, è pronta a tornare a pensare al campionato: i nerazzurri affrontano lunedì sera l'Empoli, e sono chiamati a rispondere al successo di ieri del Napoli: Come scrive il Corriere dello Sport, Inzaghi può contare s una certezza: "Il Napoli continua a vincere e non si ferma. Ma l'Inter, dal canto suo, non ha intenzione di rinunciare al tentativo di rimontare. Seppure sia il Milan ad essere secondo in classifica, la Supercoppa appena conquistata, con 3 gol rifilati al Diavolo, autorizza a ritenere i nerazzurri i veri antagonisti dei partenopei. Aver messo un nuovo trofeo in bacheca ha regalato certamente una carica supplementare. E la voglia di provarci fino in fondo ha contagiato tutta la squadra. Occorre, però, conservare la stessa continuità e costanza che l'Inter ha esibito nelle ultime 10 giornate - 8 vittorie, un pari e una sconfitta -, senza farsi scoraggiare se il Napoli non dovesse rallentare".