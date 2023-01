Inter, non solo Skriniar: possibile rivoluzione in difesa. A rischio pure Bastoni

Il reparto arretrato nerazzurro potrebbe essere profondamente diverso nella prossima stagione: la situazione

Fabio Alampi

Skriniar, ma non solo: lo slovacco potrebbe non essere l'unico difensore che non indosserà più la maglia dell'Inter, Secono il Corriere dello Sport, il club nerazzurro potrebbe affrontare una vera e propria rivoluzione:

"Se Skriniar è il caso più spinoso, e si sta risolvendo nel peggiore dei modi per l'Inter - al momento non ci sarebbe l'idea di togliergli la fascia, come vorrebbe parte dei tifosi -, non si tratta però dell'unico difensore nerazzurro con il futuro in bilico. Anzi, il vero pericolo per viale Liberazione è di ritrovarsi costretti a ricostruire, nel vero senso della parola, l'intero pacchetto arretrato".

"Oltre allo slovacco, infatti, anche De Vrij e D'Ambrosio hanno il contratto in scadenza. All'olandese, peraltro, è già stata avanzata una proposta di rinnovo - un biennale con ingaggio sostanzialmente confermato -, ma sembra che il suo desiderio sia quella di cambiare campionato, con la Premier in cima ai desideri. In aggiunta, c'è pure il prestito di Acerbi in esaurimento a giugno. L'Inter potrebbe riscattarne il cartellino, versando 4 milioni, ma la cifra è alta per un quasi 35enne, che resterebbe molto volentieri alla Pinetina, ma che nemmeno è disposto a rinunciare a qualcosa dell'attuale contratto con la Lazio: 2,6 milioni a stagione fino al 2025. Non è un caso, insomma, che l'Inter abbia messo gli occhi su Schuurs del Torino, specializzato nel fare il centrale di una linea arretrata a 3.

E, tanto per gradire, non può essere trascurato nemmeno Bastoni: essendo legato all'Inter fino al 2024, non c'è pericolo che possa "scappare". Anche il suo contratto, però, deve essere prolungato entro la prossima estate. Altrimenti, il rischio è di ritrovarsi con un'altra situazione identica a quella di Skriniar. E, tenuto conto di come si sta concludendo, si può già immaginare che, senza un'intesa, il club nerazzurro si ritroverà costretto a mettere sul mercato il centrale azzurro".