EDICOLA CDS – L’Inter prenota il terzo colpo: in arrivo Bento

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 27 aprile 2024 dà per quasi fatto l'arrivo di Bento all'Inter

"L'Inter prenota il terzo colpo: in arrivo Bento ". Recita così il box dedicato all'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 27 aprile 2024.

"Vice Sommer: scelto il portiere dell'Athletico Paranaense", si legge sul quotidiano. Copertina dedicata a Juve-Milan: "Max e Stefano, the last dance. Chiudere in bellezza prima dei saluti"