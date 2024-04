CdS – Lista Uefa Inter: chi fa spazio a Taremi e Zielinski. Sì Bento, se arriva Gudmundsson…

In prospettiva, quindi, tenuto conto che Zielinski e Taremi andranno a prendere il posto, rispettivamente, di Klaassen e Sanchez, una quinta punta - Gudmundsson per esempio - obbligherebbe all’esclusione di un altro giocatore. A meno che, evidentemente, non venga ceduto qualcuno. E, allora, in questo senso, occhio ad Arnautovic. Che però, a 35 anni compiuti e con un altro anno di contratto a 3 milioni, è difficilmente piazzabile. Diverso, invece, sarebbe il discorso per Valentin Carboni. Che non solo esce dal vivaio nerazzurro, ma avendo 19 anni potrebbe essere inserito nella lista B.

Sì al vice Sommer

Allo stesso modo, sarebbe complicato pure aggiungere un difensore. Come raccontato più volte, all’Inter (e non solo) piace Buongiorno. Che, peraltro, gradirebbe parecchio entrare nello spogliatoio della Pinetina, come ha già spiegato ai nerazzurri compagni di Nazionale. Qualcuno, però, dovrebbe lasciargli il posto. Più agevole, invece, sarebbe l’inserimento di un vice-Sommer. Il posto, infatti, glielo lascerebbe Audero, per cui l’Inter ha un diritto di riscatto a 7 milioni di euro, che, a meno di sorprese, non verrà esercitato. Insomma, per Bento, che l’Inter vuole a tutti i costi, lo spazio ci sarebbe eccome. Fermo restando che, per portarlo a Milano, occorrerà versare almeno una ventina di milioni all’Atletico Paranaense. In questo modo, però, l’Inter avrebbe già sistemato il futuro. Per la verità, esisterebbe anche una strada alternativa. A proposito di portieri di valore, nonché di prospettiva, ci sarebbe pure il quasi 27enne Di Gregorio, cresciuto proprio in nerazzurro e dunque come prodotto del vivaio libererebbe un posto in lista. Il prescelto però è Bento, che potrebbe essere in assoluto il primo acquisto (dopo Taremi e Zielinski) dell’estate. Di Gregorio, invece, potrebbe finire alla Juve: l’Inter incasserebbe dal Monza il 15-20% sulla rivendita", si legge.