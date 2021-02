Inter, ennesima conferma: non si può fare a meno di Lukaku, i numeri lo certificano

L’Inter perde l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus: i nerazzurri accusano oltre modo le assenze degli squalificati Hakimi e, soprattutto, Lukaku. Repubblica pone l’attenzione sui numeri fatti registrare nelle occasoni in cui il belga non ha giocato:

“Hakimi e Lukaku, con ogni probabilità, si sarebbero comportati diversamente, ma d’altronde in campionato era stata la Juve a pagare il conto delle assenze, anche se la forza dei suoi ricambi rimane il vero grande vantaggio che ha sull’Inter, che avrà due squalificati pure al ritorno, Vidal e Sanchez: delle sei partite che Lukaku non ha giocato o in cui ha giocato meno di mezzora, i nerazzurri hanno vinto solo quella col Sassuolo. Qualcosa vorrà pur dire“.