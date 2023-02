Inter, nello staff tecnico c’è questa convinzione: è l’unica strada possibile per…

"Però è convinzione comune in seno allo staff tecnico di come l’unica strada possibile per fare bene in Europa sia quella di arrivare all’appuntamento con passo spinto in campionato. I risultati del fine settimana sono un assist per puntellare la posizione nella volatona per un posto tra le prime quattro ma l’Inter guarda più lontano. E, se Lukaku e Brozovic torneranno presto ai loro standard, la parte discendente della stagione può ancora riservare grandi soddisfazioni a Inzaghi che stasera (finalmente) può godersi i suoi big quasi fossero nuovi acquisti".