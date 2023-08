Ts – Inter, se andasse via Correa ecco l’idea Petagna. Balogun e Taremi…

Chiusa la questione centrocampo con l'arrivo di Samardzic, così come quelle per i portieri, ora l’Inter dovrà inserire nella rosa altri due tasselli: il difensore e l'attaccante. Come sottolinea Tuttosport, ai dirigenti nerazzurri è stato proposto anche Petagna, in uscita dal Monza. "Il centravanti non è una prima scelta, ma potrebbe rivelarsi una soluzione low-cost per consegnare a Inzaghi l’ariete che manca in rosa. Una quarta punta al posto di Correa o addirittura in aggiunta. Si vedrà, anche perché, come detto, l’Inter ora deve trovare l’erede di Lukaku".