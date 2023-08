Balogun vuole fortemente l’Inter: contatti negli ultimi giorni. Taremi e Morata, la situazione

"L’ex Reims vuole fortemente l’Inter e nuove indicazioni potrebbero arrivare dal weekend, per capire se la punta verrà convocata dall’Arsenal per il debutto in Premier di sabato contro il Nottingham. In lizza rimane sempre Morata, l’elemento preferito da Inzaghi per ragioni tattiche: l’ex juventino è al bivio, deve decidere se firmare il rinnovo con l’Atletico o tornare in Italia sulla sponda nerazzurra. Servirebbero almeno 18 milioni. Da monitorare anche la pista Taremi, in scadenza l’estate prossima con il Porto e quindi più trattabile in termini di valutazione rispetto ai 30 milioni iniziali".