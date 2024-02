Mercoledì 7 febbraio alle 19.30 sarà presentato il 19esimo Torneo Amici dei Bambini organizzato dall’U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. In quell'occasione verranno consegnati premi Amico dei Bambini … Un Esempio per loro 2023. Saranno premiati, tra gli altri, Piero Ausilio direttore sportivo dell'Inter e il difensore Matteo Darmian. L'evento si terrà alla Black Area della Galleria Lampo in via Valtellina 5 a Milano.