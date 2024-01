Secondo quanto riportato da Sky Sport "Barella ha approfittato della squalifica per effettuare un lavoro specifico e rimettersi a posto. Pausa per Calhanoglu e Barella, domani saranno tutti col resto del gruppo. Ci sarà un cambiamento in difesa con Acerbi che rientra al posto di De Vrij. Davanti nessun cambio, giocherà la ThuLa, a sinistra rientrerà Dimarco e a destra conferma per Darmian".