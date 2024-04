Inter, verso il derby: tornano Pavard e Lautaro. Inzaghi ha un solo dubbio

Si avvicina il derby che può valere il 20esimo scudetto per l’Inter. Oggi ad Appiano Gentile è fissata la ripresa degli allenamenti per Simone Inzaghi e l’intero gruppo, al completo per la sfida di lunedì sera. Come sottolinea Tuttosport, “contro i rossoneri verranno schierato i titolarissimi, con Pavard e Lautaro che rientreranno dal 1’ dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Cagliari. L’unico possibile ballottaggio dovrebbe essere quello “solito” tra Darmian e Dumfries. Per il resto, impossibile pensare a grosse sorprese, con l’allenatore piacentino che andrà a giocarsi il tricolore in casa del Milan con quei calciatori e quelle idee che hanno permesso ai nerazzurri di conquistare sinora ben 83 punti e di giocarsi il titolo contro gli storici rivali cittadini alla sest’ultima giornata di A.