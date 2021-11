Addio Skriniar e de Vrij? Inter non preoccupata. TS: “Già pronte 3 alternative”

Il centrale olandese va in scadenza a giugno 2023, e il suo agente Mino Raiola ha già provato a piazzarlo in Premier

L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham ha inevitabilmente acceso i riflettori del mercato sui gioielli di casa Inter, molti dei quali legatissimi al loro ex allenatore. Tra questi c'è anche Stefan de Vrij, pilastro della retroguardia nerazzurra e leader del reparto contiano, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. Questa estate, in caso di mancato rinnovo, sarà l'ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione, e il suo agente Mino Raiola già in passato ha provato a piazzarlo senza successo in Premier League.