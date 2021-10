De Vrij tratta il rinnovo, ma l’Inter può sacrificarlo: ecco lo scenario

Occhio al futuro del difensore olandese, arrivato a parametro zero dalla Lazio e possibile "sacrificabile" in casa Inter

È tutto da scrivere il futuro di Stefan de Vrij in casa Inter. Tra rinnovo e… possibile addio. Ne parla oggi Tuttosport, che fa il punto sui giocatori nerazzurri: “Per de Vrij ci sono già stati colloqui con Raiola per portare l’ingaggio da 3.8 milioni a 4.5 più bonus, ma non è da escludere che l’olandese, arrivato a zero e prossimo ai 30 anni, possa diventare un “sacrificabile” per fare cassa la prossima estate”, si legge.