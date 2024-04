CdS – Inter, i record di squadra ancora in palio. Soddisfazioni per la difesa

Il finale di stagione dell'Inter può ancora regalare qualche soddisfazione a Inzaghi a livello di numeri. Ad esempio, vincendole tutte, la squadra nerazzurra chiuderebbe con 101 punti. Non sarebbero i 102 della Juve 2013-2014 di Conte, ma sarebbe il secondo primato in Serie A. Per toccare invece quota 97 bastano 11 punti e Inzaghi avrebbe raggiunto il numero di punti con cui Mancini chiuse la stagione 2006-2007.

"Ci sono anche altri primati da battere, comunque. Ad esempio, quello della miglior difesa in assoluto. La solita Juve c’è riuscita due volte, nel 2011/12 e nel 2015/16, incassando soltanto 20 reti. L’Inter ora è a 18, significa che là dietro occorre tornare blindarsi. Così sarebbe felice anche Sommer, e con lui Audero, visto che il top nel numero di clean-sheet è 21: altri 3 da aggiungere agli attuali 19 e sarà record. Se poi, nelle trasferte in casa di Sassuolo, Frosinone e Verona, i nerazzurri faranno bottino pieno, i successi fuori casa diventeranno 17: meglio dei 16 del Milan nel 2020/21", si legge sul CorSport in un articolo sui record in palio nelle ultime gare di Serie A.