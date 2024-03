EDICOLA / CdS: Discesa libera. Rigore inesistente e l’Inter vola a + 15

La faccia di Asllani che esulta per il suo primo gol in nerazzurro e il titolo principale: "Discesa libera". Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport che racconta: " Inzaghi batte anche il Genoa due a uno" . E aggiunge: "Rigore inesistente e l'Inter vola a più 15. Sblocca Asllani, bis dal dischetto firmato da Sanchez dopo una grave svista di Ayroldi. Inutile il gol di Vasquez, Juve staccata".

E di spalla: "Gravina convoca gli arbitri". In taglio alto: "Champions, Bayern-Lazio questa sera alle 21. Sarri, per la storia e per l'Italia. La qualificazione aiuterebbe il ranking dei nostri club". In basso titola sul Napoli che sogna con 'mago Calzona' e poi "Bologna e Thiago, estasi Champions".