-Le seconde linee: Asllani, quando ti ha convinto e dove lo vedi meglio?

Assolutamente. Gli ho appena fatto i complimenti perché se lo merita per come ha lavorato. Se hai Brozovic e Calhanoglu davanti non è facile ma lui ha lavorato benissimo anche l'anno scorso e sta raccogliendo i frutti del lavoro. Ha fatto una partita meglio dell'altro. Riduttivo parlare solo di lui, posso cambiare i quinti, posso cambiare gli attaccanti, sono stati fondamentali Sanchez e Arnautovic e non servivano le ultime gare. Ci stanno aiutando tanto, sono importanti come i titolari.

-Contano i record in vista dello scudetto?

Contano i titoli e star bene in una società. La soddisfazione più grande è vedere la squadra giocare così e che tutti sono coinvolti. Questa è la soddisfazione principale, il resto viene dopo. Abbiamo vinto la Supercoppa, ci siamo qualificati al Mondiale per Club e abbiamo campionato e Champions da giocare da qui alla fine.

-Hai perso la spina dorsale della tua Inter eppure continui a vincere e giocare bene...

Per me e lo staff è importantissimo. Sapevamo di aver cambiato tanto e che mettevamo dentro giocatori nuovi ma tutti funzionali. Ho Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti e Ferri alle spalle che cercano di aiutare per far si che vada tutto per il meglio. Ho avuto grande disponibilità dai ragazzi, stiamo facendo benissimo e ottenendo un sacco di vittorie. Ma abbiamo ancora mesi davanti e dobbiamo ancora spendere tanto, abbiamo avuto qualche difficoltà nelle rotazioni stasera, erano limitate. Abbiamo avuto la possibilità di fare il terzo ma abbiamo incassato il due a uno e si è fatta difficile la gara. L'abbiamo però spuntata.

-Stato lei bravo a gestire Thuram o lui bravo ad entrare subito nella mentalità Inter?

Brava la società a portarmelo, ha ottime qualità. Ma è stato bravo lui a inserirsi in uno schema nuovo: parla l'italiano perfettamente, l'approccio al gruppo è stato ottimo, è stato messo ad agio nel migliore dei modi e quello ha fatto il resto.

(Fonte: DAZN)

