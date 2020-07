La Stampa – Inter, scudetto svanito ma restano altri obiettivi. E quel dispetto alla Juve…

Il sogno scudetto è ormai svanito ma l’Inter punta a chiedere al meglio il proprio campionato, mantenendo il secondo posto per avvicinarsi nel migliore dei modi alla fase finale dell’Europa League. “I sogni sono svaniti a Roma ed è tempo di riconoscere i meriti dell’avversario: «La squadra migliore resta la Juve. Noi guardiamo a loro e cerchiamo di migliorare». Se ne riparlerà dalla prossima stagione”, spiega l’edizione odierna de La Stampa che evidenzia i nuovi obiettivi di Conte: “’L’Inter vuole vincere per fare un dispetto alla Juve, negandole la chance di festeggiare il tricolore già domani a Udine, ma anche per riprendersi il 2° posto appena conquistato dall’Atalanta”.