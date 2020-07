VIDEO / Conte: “Suning vuole Champions ogni anno e crescita per scudetto. La Juve è…”

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa: il tecnico nerazzurro alza l’asticella e conferma la sfida alla Juve.

“Sicuramente il campionato italiano è diventato più competitivo, basta vedere i numeri delle altre squadre. Sarà sempre più duro, ha alzato di molto il livello della competizione. Noi dobbiamo cercare di migliorare, l’ambizione del Club è ottenere la qualificazione in Champions League ogni anno, ma anche essere sempre più competitivi per poi puntare allo Scudetto. In questo momento la squadra migliore è ancora la Juventus, che va per il suo nono Scudetto consecutivo. Noi guardiamo a loro e cerchiamo di migliorare”.