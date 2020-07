Inter, da Conte il sì a un sacrificio importante e non è Lautaro. Scambio pazzo col Tottenham

L’Inter vuole chiudere la stagione al secondo posto e cercare di arrivare in fondo all’Europa League, poi si concentrerà per migliorare la rosa e puntare a vincere in Italia. Conte sa che si poteva fare di più e anche la società, ma per il tecnico i passi falsi sono imputabili ai limiti strutturali della squadra. Ancora senza mentalità per puntare a vincere e per costruire la mentalità vincente vuole giocatori esperti e in grado di riportare l’Inter al vertice.

“I nomi sono noti: Vidal, a cui recentemente si è aggiunto Kantè, Dzeko, Emerson e Verthongen. Per alcuni di questi, l’Inter si è già mossa. Per Emerson, ad esempio, oltre all’intesa di massima con il giocatore, i discorsi con il Chelsea sono molto avanzati, tanto che l’idea è di allargarli pure a Kantè. Solo che per raggiungere il francese occorre mettere in piedi una cessione importante, che non necessariamente deve essere Lautaro. Lo stesso Conte, giusto per intendersi, preferirebbe sacrificare Skriniar, più facilmente sostituibile. Per l’attacco, infatti, l’idea è di puntare ancora sul tandem formato dal “Toro” e da Lukaku e aggiungergli Dzeko, che anche quest’anno nella Roma si è confermato una certezza”, si legge sul Corriere dello Sport.

“In casa Inter però, pensano pure al futuro e quindi a costruire una squadra che duri nel tempo, di qui le grandi manovre per Tonali e Kumbulla, entrambi appena ventenni. Ed è da considerare giovane anche Ndombelè, con i suoi 23 anni. Il francese ha sofferto il passaggio dal Lione al Tottenham e con Mourinho la scintilla non è mai scoccata: insomma, può già lasciare Londra. Così l’Inter sta studiando un piano: mettere in piedi uno scambio con Brozovic. Il croato, infatti, non è più ritenuto fondamentale e, con un trequartista alle spalle delle punte, davanti alla difesa ci possono essere anche un paio di mediani”, rivela il quotidiano.