Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha fissato per domani l’interrogatorio di Francesco Acerbi. Il difensore è chiamato a chiarire la sua posizione in merito alle accuse mosse nei suoi confronti da Juan Jesus. Come sottolinea il Corriere della Sera, il colloquio sarà in videoconferenza, con il giocatore collegato dalla Pinetina in compagnia dell’avvocato Angelo Capellini e da un rappresentante della procura.