Sono settimane decisive per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter. Al momento il fondo americano Oaktree è propenso a dire no a Steven Zhang al riscadenziamento del prestito con scadenza maggio 2024, ma è ancora tutto aperto. Questo il piano del fondo nel caso in cui decida di rilevare il club secondo il Corriere dello Sport: "L’idea emersa è che sarebbe più vantaggioso rilevare subito l’Inter prendendosi carico della gestione e individuando un compratore disposto a pagare una cifra adeguata per ricavare un guadagno. Del resto, è proprio questo l’obiettivo di un fondo di investimento, a prescindere dal campo di intervento. Nel caso, comunque, sarebbe da capire per quanto tempo Oaktree si terrebbe l’Inter. Potrebbero bastare pochi mesi o anche un anno. Di sicuro alcuni soggetti si sono già fatti avanti con il fondo americano proprio in vista del possibile riscatto del club".