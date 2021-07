Ferrari: “Inter, Nandez più sì di Bellerin per tre motivi. Per Inzaghi…”

L'agente ha detto la sua sul mercato dei nerazzurri ma anche sulla scelta del tecnico di dire sì alla sua nuova avventura a Milano

-Simone Inzaghi, secondo te è stato più coraggioso o totalmente fiducioso nei propri mezzi per aver accettato di guidare l'Inter dopo Conte?

Secondo me era un'occasione da non perdere. Se volevi uscire dalla sfera di pseudo-comfort della Lazio dove eri un allenatore stimato, che tutti amavano e dove avevi fatto sicuramente bene, dovevi accettare una sfida allettante. Una sfida per lui con una squadra che ha uno spirito di gioco che gli somiglia già un po'.