Il Giornale – Inter, in finale a Istanbul schiera la LuLa: numeri emblematici

Il finale di stagione di Romelu Lukaku, fra gol, assist e prestazioni sempre più convincenti, stanno facendo crescere il partito di chi lo vorrebbe titolare a Istanbul insieme a Lautaro Martinez per provare a battere il Manchester City e conquistare la Champions League. Il Giornale, a tal proposito, spinge per vedere Big Rom al fianco del Toro: "C'è voglia di LuLa e la lunga attesa di Istanbul si consumerà su questo dubbio. Quelli che spingono perché Inzaghi non cambi e punti ancora su Dzeko come ha fatto in tutte le partite di Coppa, paradossalmente pensano che Lukaku sia un cambio migliore, un boost da spendere dopo un'ora di gioco. Ma chi ha detto che a quel punto ci sarebbe ancora equilibrio e che basterebbe un innesto a spezzarlo? Big Rom ha fisico, passo, voglia per provare a travolgere la difesa del City. Dzeko è classe e intelligenza, ma Inzaghi sa quanto corrono e come lo fanno i ragazzi di Guardiola. Ora che Lukaku sta bene, può fare anche la guerra e se la finale non fosse una guerra, la vittoria del City sarebbe scontata".