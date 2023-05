Lukaku, numeri top e doppio obiettivo: scavalcare Dzeko e rimanere all’Inter

C'è voluto tempo, fra infortuni, ricadute e un livello di forma che faticava ad arrivare al top, ma alla fine Romelu Lukaku è tornato a mostrare tutte quelle qualità che avevano fatto innamorare i tifosi dell'Inter: strapotere fisico, strappi in velocità, dominanza sugli avversari. E i gol, tanti gol: dei 14 segnati in questa sua seconda esperienza in nerazzurro fra tutte le competizioni, ben 10 sono arrivati da aprile in poi, di cui 7 nelle ultime 6 gare di campionato disputate.

Un finale di stagione da assoluto protagonista, che rilanciano la sua candidatura per una maglia da titolare a Istanbul per la finale di Champions League e per una sua conferma a Milano anche in futuro. Così scrive Tuttosport: "Dal 23 aprile, infatti, Lukaku da centravanti titolare dell'Inter in campionato ha realizzato la bellezza di 7 gol in sei partite - a segno nelle ultime quattro di fila -, con 3 assist per completare l'opera. L'Inter, se si esclude il rotondo successo di Verona (6-0), partita nella quale il belga non ha giocato riposando in panchina, nelle restanti sei gare disputate dal successo per 3-0 di Empoli ha messo insieme 16 gol e Lukaku ha partecipato a 10 di essi.