GdS – Inter-Frosinone, le pagelle: Dimarco magistrale, Thuram show. Nessuno sotto il 6

Pioggia di voti alti e nessun giocatore sotto il 6 secondo La Gazzetta dello Sport per l'Inter contro il Frosinone. Il migliore in campo è, senza dubbio, Dimarco (voto 8): "Voluto o no, sinistro che finirà nelle gallerie, un disegno magistrale. Poi sarà bene parlare anche del pallone rasoterra a Barella".

Subito sotto, invece, c'è Thuram (voto 7,5): "Stagione sciistica cominciata come si può ben vedere dallo slalom che porta al rigore. Giocate in serie, difficile marcarlo: come e dove lo vai a prendere?". 7 per Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Simone Inzaghi. 6,5 per Sommer, Darmian, Acerbi, Lautaro e De Vrij mentre sono da 6 Bastoni, Frattesi, Arnautovic e Dumfries.