Di Francesco recupera un uomo in vista dell’Inter: tornerà a disposizione il centrocampista Francesco Gelli, che dovrebbe figurare nella lista dei convocati ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.