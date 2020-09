CorSera – Candreva, il Genoa chiede all’Inter un contributo. Godin? Vuole la buonuscita

Per rinforzare la squadra di Conte, l’Inter è costretta a cedere e a liberare spazi nella rosa. In uscita ci sono Candreva e Godin, come riporta il Corriere della Sera:

“L’Inter lavora alle uscite per agevolare l’ingresso di Vidal. Ieri con il Genoa il ds Ausilio ha discusso degli esuberi Candreva e Ranocchia. Il primo (seguito anche dalla Samp) ha un ingaggio da 2,5 milioni di euro e Preziosi (che si è aggiudicato il prestito di Zappacosta dal Chelsea) chiede ai nerazzurri un contributo per lo stipendio. Il difensore invece non è convinto del trasferimento. Godin prima di approdare a Cagliari vuole una buonuscita”.