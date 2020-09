Godin-Cagliari, gli ultimi retroscena. Inter, via libera a Ranocchia: ma lui frena perché…

Sono ore calde, sul fronte uscite, per il mercato dell‘Inter. Perché, ormai è chiaro, prima di comprare serve vendere, e in quel senso Marotta e Ausilio stanno provando a fare il possibile. Fra i nomi in primo piano c’è Diego Godin, ormai promesso sposo del Cagliari. Le parti stanno parlando, nel tentativo di risolvere gli ultimi dettagli. Un affare talmente avanzato che, come riportato da Alfredo Pedullà, il difensore uruguaiano avrebbe messo da parte altre possibili destinazioni, con la ferma intenzione di chiudere al più presto il trasferimento in Sardegna.

Tra gli altri nomi c’è anche Andrea Ranocchia. Il Genoa preme, il difensore, dopo i primi spiragli, sembra aver frenato la pista. Il motivo? La voglia di capire se ci saranno spazi nell’Inter di Conte 2020-21. Spazi che però, ribadisce Pedullà, non ci saranno. Anche Ranocchia, dunque, riflette. Ore intense per il mercato in uscita dall’Inter.

(Fonte: alfredopedulla.com)